Президент Евросовета отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал ужасным преступлением российский удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, где погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении в соцсети X (Twitter) Мишель назвал российский удар по Харькову "ужасным".

The Russian strike on a Kharkiv supermarket is atrocious.



Russia’s efforts to terrorise Ukrainian civilians as part of its war of aggression against Ukraine are criminal.



Together, we can stop Russia’s brutal attacks. We need to urgently advance on a comprehensive air defence…

