Президент Евросовета отреагировал на российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал ужасным преступлением российский удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, где погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении в соцсети X (Twitter) Мишель назвал российский удар по Харькову "ужасным".

The Russian strike on a Kharkiv supermarket is atrocious.



Russia’s efforts to terrorise Ukrainian civilians as part of its war of aggression against Ukraine are criminal.



Together, we can stop Russia’s brutal attacks. We need to urgently advance on a comprehensive air defence… Реклама: May 26, 2024

"Усилия России для террора в отношении украинских гражданских в рамках ее захватнической войны против Украины имеют преступный характер. Вместе мы можем остановить зверские атаки России. Нужно срочно продвигаться с комплексным решением для защиты Украины от ударов с воздуха", – написал Шарль Мишель.

Напомним, на утро 26 мая в Харькове сообщили, что ликвидация пожара в "Эпицентре" после попадания продолжалась 16 часов. Подтвердили гибель уже 12 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Глава МИД Чехии ранее заявил, что это наглядная демонстрация того, как Россия "хочет мира".

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обнародовал видеообращение с призывом к мировым лидерам, в частности США и Китая, приехать на саммит мира в Швейцарии. Видео записали в уничтоженной российским ударом типографии в Харькове.