Мелоні про дозвіл на удари по РФ західною зброєю: Не знаю, чому Столтенберг таке сказав

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні виступила проти використання Україною західної зброї по території Росії після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав зняти відповідну заборону для Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Очільниця італійського уряду прокоментувала заяву генсека Альянсу про те, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", – сказала Мелоні.

Реклама:

Водночас вона зазначила, що "згодна з тим, що Альянс має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що він поступається".

Раніше віцепрем'єр і лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про незгоду з позицією генсека НАТО. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні також висловив критичне ставлення.

Як повідомлялося, Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему.