Як Туск може використати комісію по розслідуванню впливу РФ у своїх політичних інтересах

Після арешту дев’яти осіб, підозрюваних в діяльності на замовлення російських служб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск видав розпорядження про створення спеціальної комісії.

Вона має розслідувати вплив Росії та Білорусі на Польщу у 2004-2024 роках. Зазначена ініціатива є особливо цікавою, з огляду на її політичний підтекст.

По суті, звинувачення у державній зраді отримали важливі представники попередньої влади.

Про те, чи може така комісія стати політичним проєктом проти опозиції, читайте в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Безпека чи покарання опозиції: що стоїть за ініціативою Туска про протидію впливу РФ. Далі – стислий її виклад.

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"На даний момент у нас є дев’ять підозрюваних, заарештованих і звинувачених в участі в актах саботажу в Польщі безпосередньо на замовлення російських служб. Йдеться про побиття, підпали та замахи на підпал", — повідомив глава польського уряду Дональд Туск в інтерв’ю TVN24.

За його словами, затримані — громадяни України, Білорусі та Польщі з кримінального світу.

Туск також торкнувся ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Втім, найцікавішим є те, що польський прем’єр згадав випадки впливу іноземних служб на польську політику.

Так, на запитання про його знання щодо масштабів проникнення до польських політичних партій, зокрема "Право і справедливість" (ПіС), Дональд Туск відповів, що "є принаймні кілька людей, дії яких явно мали характер такого політичного саботажу, і саме для цього ці служби покликані усунути їх із суспільного життя".

Як пояснив прем’єр Польщі, він мав на увазі людей із польської політики, покровителями яких були колишні члени уряду – міністр оборони Антоній Мацеревич та міністр Ради міністрів Міхал Дворчик, "які абсолютно безкарно блукали по Польщі".

Зокрема, Туск вказав на людей, які під наглядом Мацеревича перевіряли польські військові служби і які "роззброїли в певному сенсі польське військо".

"Коли йдеться про пана Антонія Мацеревича, то візьмемо, наприклад, осіб, які під його керівництвом та ініціативою перевіряли польські військові служби. Пан Сикульський, відомий пропагандист путінської політики в Польщі, який цього не приховує, це автор публічних виступів проти України і за Росію. Пан полковник Гай, якого просуває Антоній Мацеревич", — зазначив Туск.

Очільник уряду також розповів про колишнього суддю Томаша Шмідта, який попросив притулку в Білорусі.

"Це був чоловік, найнятий паном (Збігневом) Зьобро, найнятий "ПіС" для демонтажу польської судової системи. Такі люди б’ють по найкритичніших точках", — сказав він.

Політичні звинувачення на адресу "попередників" дещо кидають тінь на щирість слів прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска відносно протидії самому лише російському втручанню.

Адже риторика щодо політичних опонентів є надто схожою з тією, яка лунала від тих-таки представників "ПіС", коли ця політсила перебувала при владі.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив здивування тим, що глава уряду виступає за створення нової комісії, тоді як він "так дуже протестував" проти створення схожої комісії, яку раніше ініціювала "ПіС". Однак вважає, що така комісія потрібна — за умови, що вона зможе поставити об’єктивні, складні питання.

В опозиції взагалі не бачать шансів на об’єктивність нового органу.

Немає єдиного бачення й серед чинної урядової коаліції. "Комісія непотрібна. Це політичний проєкт", — сказав своєю чергою в інтерв’ю PAP заступник міністра цифровізації та депутат від "Польща-2050" Міхал Граматика.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Безпека чи покарання опозиції: що стоїть за ініціативою Туска про протидію впливу РФ.