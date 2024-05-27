Как Туск может использовать комиссию по расследованию влияния РФ в своих политических интересах

После ареста девяти человек, подозреваемых в деятельности по заказу российских служб, премьер-министр Польши Дональд Туск издал распоряжение о создании специальной комиссии.

Она должна расследовать влияние России и Беларуси на Польшу в 2004-2024 годах. Указанная инициатива особенно интересна, учитывая ее политический подтекст.

По сути, обвинения в государственной измене получили важные представители предыдущей власти.

О том, может ли такая комиссия стать политическим проектом против оппозиции, читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского Безопасность или наказание оппозиции: что стоит за инициативой Туска о противодействии влиянию РФ. Далее – краткое ее изложение.

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"На данный момент у нас есть девять подозреваемых, арестованных и обвиняемых в участии в актах саботажа в Польше непосредственно по заказу российских служб. Речь идет об избиениях, поджогах и покушениях на поджог", – сообщил глава польского правительства Дональд Туск в интервью TVN24.

По его словам, задержанные – граждане Украины, Беларуси и Польши из криминального мира.

Туск также коснулся ситуации на польско-белорусской границе.

Впрочем, самым интересным является то, что польский премьер вспомнил случаи влияния иностранных служб на польскую политику.

Так, на вопрос о его знаниях о масштабах проникновения в польские политические партии, в частности "Право и справедливость" (ПиС), Дональд Туск ответил, что "есть по крайней мере несколько человек, действия которых явно имели характер такого политического саботажа, и именно для этого эти службы призваны устранить их из общественной жизни".

Как пояснил премьер Польши, он имел в виду людей из польской политики, покровителями которых были бывшие члены правительства – министр обороны Антоний Мацеревич и министр Совета министров Михал Дворчик, "которые совершенно безнаказанно бродили по Польше".

В частности, Туск указал на людей, которые под наблюдением Мацеревича проверяли польские военные службы и которые "разоружили в определенном смысле польское войско".

"Когда речь идет о господине Антонии Мацеревиче, то возьмем, например, лиц, которые под его руководством и инициативой проверяли польские военные службы. Господин Сикульский, известный пропагандист путинской политики в Польше, который этого не скрывает, это автор публичных выступлений против Украины и за Россию. Господин полковник Гай, которого продвигает Антоний Мацеревич", – отметил Туск.

Глава правительства также рассказал о бывшем судье Томаше Шмидте, который попросил убежища в Беларуси.

"Это был человек, нанятый господином (Збигневом) Зебро, нанятый "ПиС" для демонтажа польской судебной системы. Такие люди бьют по самым критическим точкам", – сказал он.

Политические обвинения в адрес "предшественников" несколько бросают тень на искренность слов премьер-министра Польши Дональда Туска относительно противодействия одному только российскому вмешательству.

Ведь риторика в отношении политических оппонентов слишком схожа с той, которая звучала от тех же представителей "ПиС", когда эта политсила находилась у власти.

Президент Польши Анджей Дуда выразил удивление тем, что глава правительства выступает за создание новой комиссии, тогда как он "так очень протестовал" против создания похожей комиссии, которую ранее инициировала "ПиС". Однако считает, что такая комиссия нужна – при условии, что она сможет поставить объективные, сложные вопросы.

В оппозиции вообще не видят шансов на объективность нового органа.

Нет единого видения и среди действующей правительственной коалиции. "Комиссия не нужна. Это политический проект", – сказал заместитель министра цифровизации и депутат от "Польша-2050" Михал Граматика.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Безопасность или наказание оппозиции: что стоит за инициативой Туска о противодействии влиянию РФ.