Німеччина й далі проти прикриття неба над Україною силами НАТО

Німеччина продовжує виступати проти ідеї створення "оборонного щита" проти авіаударів Росії по Україні силами Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це на брифінгу заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Як пояснив Гебештрайт, застосування сил НАТО для захисту повітряного простору над Україною, з погляду Берліна, "було б залученням, прямим залученням у цей конфлікт".

"А цього ми не прагнемо", – додав він, нагадавши про аналогічну позицію міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

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Речник уряду Олафа Шольца також не захотів конкретно коментувати питання про те, чи надала Україна запевнення – і в якій формі, – що не буде атакувати цілі в Росії за допомогою озброєнь, що постачаються з Німеччини.

У німецькій опозиції натомість переконані, що західні держави мають забезпечити протиповітряну оборону над західними областями України.

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявляли, що прохання України збивати російські ракети з території країн НАТО є питанням для обговорення.

Президент Володимир Зеленський нещодавно в інтерв’ю Reuters наполіг, що держави НАТО могли б збивати російські ракети над Україною.