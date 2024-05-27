Германия и дальше против прикрытия неба над Украиной силами НАТО

Германия продолжает выступать против идеи создания "оборонного щита" против авиаударов России по Украине силами Североатлантического альянса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом на брифинге заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Как пояснил Гебештрайт, применение сил НАТО для защиты воздушного пространства над Украиной, с точки зрения Берлина, "было бы привлечением, прямым вовлечением в этот конфликт".

"А этого мы не хотим", – добавил он, напомнив об аналогичной позиции министра обороны Германии Бориса Писториуса и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Представитель правительства Олафа Шольца также не захотел конкретно комментировать вопрос о том, предоставила ли Украина заверения – и в какой форме, – что не будет атаковать цели в России с помощью вооружений, поставляемых из Германии.

В немецкой оппозиции убеждены, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

В Министерстве иностранных дел Польши заявляли, что просьба Украины сбивать российские ракеты с территории стран НАТО является вопросом для обсуждения.

Президент Владимир Зеленский недавно в интервью Reuters настоял, что государства НАТО могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.