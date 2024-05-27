Боррель визнав "перешкоди" в підтримці України зброєю за рахунок росактивів

Виконання рішення про створення спеціального фонду для допомоги Україні зброєю в межах Європейського фонду миру досі гальмується через відсутність єдиної позиції держав – членів Євросоюзу.

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Боррель зазначив, що на зустрічі в понеділок Рада Євросоюзу схвалила юридичний текст пропозиції про використання заморожених російських активів для допомоги Україні, зокрема збройної.

"Не буду заперечувати – бо певен, що ви вже це знаєте, – що в нас були напружені, навіть палкі обговорення цієї військової допомоги Україні, яка постала перед певними перешкодами для досягнення необхідної одностайності", – додав він.

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Топдипломат ЄС нагадав, що ще в березні лідери Євросоюзу ухвалили політичне рішення про створення для України спецфонду для допомоги зброєю обсягом 5 мільярдів євро на рік, але його втілення гальмується через те, що "досить багато" пов'язаних рішень не можуть схвалити одностайно.

Боррель не сказав, хто саме затримує ухвалення цих рішень, але підкреслив, що "більшість держав" підтримують їхній якнайшвидший розгляд.

"Ми не можемо дозволити, щоб військова підтримка України стала заручницею інших рішень, які не мають нічого спільного з нею, особливо з урахуванням нагальності нинішньої ситуації. Україна потребує зброї зараз, а не наступного року!" – наголосив він.

21 травня Рада ЄС схвалила механізм використання заморожених активів Росії. Він передбачає, що 90% очікуваних надходжень від заморожених активів буде використано на військові цілі для підтримки оборони України. Решта піде на відновлення та реконструкцію України.

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