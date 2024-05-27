Терорист Брейвік знову судитиметься з Норвегією через "порушення прав людини"

Апеляційний суд у Норвегії дозволив терористу Андерсу Брейвіку, засудженому за найсмертельніший теракт в історії країни, оскаржити умови свого ув'язнення через нібито порушення прав.

Про це повідомила газета Aftenposten, передає "Європейська правда".

У січні нині 45-річний Брейвік подав до суду на норвезьку державу, намагаючись оскаржити свою ізоляцію і зняти обмеження на листування. Його адвокати стверджували, що Норвегія порушує Європейську конвенцію з прав людини, зокрема право не бути піддании "тортурам або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню".

Окружний суд Осло в лютому відхилив позов терориста. Нині апеляційний суд після трьох місяців вивчення скарги Брейвіка дозволив розглянути позов знову.

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Представник прокуратури Крістоффер Нерланд сказав Aftenposten, що очікував на таке рішення, і обвинувачення готується до можливості "ще раз пролити світло на хорошу роботу, яку виконує Норвезька служба в'язниць і пробації".

Наразі невідомо, коли відбудеться черговий суд за позовом терориста.

Як відомо, у 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але норвезький суд відхилив клопотання терориста.