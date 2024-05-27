Террорист Брейвик снова будет судиться с Норвегией из-за "нарушения прав человека"

Апелляционный суд в Норвегии разрешил террористу Андерсу Брейвику, осужденному за самый смертельный теракт в истории страны, обжаловать условия своего заключения из-за якобы нарушения прав.

Об этом сообщила газета Aftenposten, передает "Европейская правда".

В январе ныне 45-летний Брейвик подал в суд на норвежское государство, пытаясь обжаловать свою изоляцию и снять ограничения на переписку. Его адвокаты утверждали, что Норвегия нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, в частности право не быть подвергнутым "пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".

Окружной суд Осло в феврале отклонил иск террориста. Сейчас апелляционный суд после трех месяцев изучения жалобы Брейвика позволил рассмотреть иск снова.

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Представитель прокуратуры Кристоффер Нерланд сказал Aftenposten, что ожидал такого решения, и обвинение готовится к возможности "еще раз пролить свет на хорошую работу, которую выполняет Норвежская служба тюрем и пробации".

Пока неизвестно, когда состоится очередной суд по иску террориста.

Как известно, в 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утоя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но суд отклонил ходатайство террориста.