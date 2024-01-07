Терорист Брейвік спробує подати до суду на Норвегію: каже, що його права порушують

Терорист Андерс Брейвік, причетний до найбільшого теракту в історії Норвегії, в понеділок вдруге спробує подати до суду на норвезьку державу за нібито порушення його прав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Брейвік стверджує, що його одиночне ув'язнення з 2012 році прирівнюється до нелюдського поводження відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Як зазначає агентство, Брейвіка утримують у двоповерховому комплексі з кухнею, їдальнею і телевізійною кімнатою з Xbox. Він також може користуватися тренажерним залом.

Незважаючи на це, адвокат терориста Ойстейн Сторрвік каже, що для його підзахисного, який тепер має ім'я Фйотольф Хансен, неможливо мати будь-які значущі стосунки з ким-небудь із зовнішнього світу.

За словами адвоката, перешкоджання його клієнту надсилати листи є ще одним порушенням його прав.

Подібний позов під час розгляду справи у 2016 році був прийнятий, але пізніше скасований у суді вищої інстанції. Потім його відхилили в Європейському суді з прав людини.

Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але норвезький суд відхилив клопотання терориста.

Держава відкидає претензії Брейвіка. У листі до суду Андреас Хетланд, державний прокурор написав, що Брейвік до цього часу показав себе несприйнятливим до реабілітаційної роботи, і тому "важко уявити, які значні пом'якшення з точки зору вироку можливі і виправдані".

У 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

У серпні 2023 року Брейвік подав скаргу на умови утримування у в’язниці й клопотав про умовно-дострокове звільнення.