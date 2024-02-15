Суд Норвегії відмовився пом'якшувати умови ув'язнення терориста Брейвіка

Окружний суд Осло 15 лютого відмовив 44-річному терористу Андерсу Брейвіку в пом'якшенні умов ув'язнення, яких він вимагав – зокрема зняття обмежень на листування й переведення з одиночної камери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Як ухвалив суд норвезької столиці, захист Брейвіка не зміг переконливо довести, що нинішні умови ув'язення негативно на нього вплинули й що він не може задовольняти свої потреби.

"Брейвік має хороші фізичні умови ув'язнення і відносно велику свободу в повсякденному житті. Він може значною мірою організовувати свої дні на власний розсуд, у межах, наданих в'язницею. Він навчається і працює над своїми політичними проєктами", – йдеться в рішенні суду.

Адвокат Брейвіка Ойстейн Сторрвік заявив, що сподівався на інший результат, і оголосив про наміри оскаржити ухвалу суду Осло в апеляції. Ще невідомо, чи візьме Апеляційний суд її до розгляду.

44-річний Брейвік подав до суду на норвезьку державу, намагаючись оскаржити свою ізоляцію і зняти обмеження на листування. Його адвокати стверджували, що Норвегія порушує Європейську конвенцію з прав людини, зокрема право не бути піддании "тортурам або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню".

У 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утоя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік просив про умовно-дострокове звільнення у 2022 році, але норвезький суд відхилив клопотання терориста.