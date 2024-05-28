Уряд Словенії у четвер розгляне питання визнання Палестинської держави

Уряд Словенії у четвер, 30 травня, розгляне питання щодо визнання Палестинської держави.

Про це під час візиту до Алжиру заявив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на STA.

За його словами, Словенія, "як відповідальний член Ради Безпеки ООН, зобов'язана зробити все від неї залежне для досягнення тривалого миру на Близькому Сході".

"Після низки консультацій протягом останніх кількох днів я вирішив винести на засідання кабінету міністрів у четвер рішення про передачу питання про визнання Палестини на розгляд Національних зборів", – заявив Голоб.

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Він додав, що Словенія продовжить координувати свої дії з країнами-однодумцями з метою створення максимального тиску для негайного припинення вогню і звільнення заручників в Газі.

Крім того, напередодні міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон у Брюсселі заявила, що рекомендуватиме уряду завершити процедури визнання Палестинської держави на цьому тижні і направити рішення до словенського парламенту.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня. Мальта також зазначила останніми тижнями, що планує визнати Палестину.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.