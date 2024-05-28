Правительство Словении в четверг рассмотрит вопрос признания Палестинского государства

Правительство Словении в четверг, 30 мая, рассмотрит вопрос о признании Палестинского государства.

Об этом во время визита в Алжир заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STA.

По его словам, Словения "как ответственный член Совета безопасности ООН обязана сделать все от нее зависящее для достижения прочного мира на Ближнем Востоке".

"После ряда консультаций в течение последних нескольких дней я решил вынести на заседание кабинета министров в четверг решение о передаче вопроса о признании Палестины на рассмотрение Национального собрания", – заявил Голоб.

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Он добавил, что Словения продолжит координировать свои действия со странами-единомышленниками с целью создания максимального давления для немедленного прекращения огня и освобождения заложников в Газе.

Кроме того, накануне министр иностранных дел Словении Таня Файон в Брюсселе заявила, что будет рекомендовать правительству завершить процедуры признания Палестинского государства на этой неделе и направить решение в словенский парламент.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая. Мальта также отметила в последние недели, что планируют признать Палестину.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.