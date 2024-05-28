Зеленський очікує позитивний результат щодо ударів по РФ західною зброєю

Президент України Володимир Зеленський сподівається на позитивний результат щодо дозволу від деяких партнерів завдавати ударів по РФ їхньою зброєю.

Про це він сказав на пресконференції з бельгійським прем’єром Александром де Кроо, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Росія систематично завдає ударів, руйнуючи українську енергоінфраструктуру.

Тому, за його словами, Україна обрала тактику завдавати ударів далекобійними дронами по нафтових об’єктах на російській території, щоб обмежити можливості армії РФ та їхньої економіки.

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"Це точка, в якій ми були. І цей шлях від "не треба чіпати їхні об’єкти" до "можна використовувати вашу зброю проти російських загарбників" – це достатньо довгий шлях. Зі свого боку ми максимально його скорочуємо. І я впевнений, що буде позитивний результат і від деяких з наших партнерів, і від нашого виробництва", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Цю позицію поділяють, зокрема, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.