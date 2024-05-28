Міністр оборони Естонії: Україні потрібно дати дозвіл на удари по РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що Україні слід дозволити вражати цілі на території РФ зброєю, яку надають західні союзники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це естонський міністр сказав перед зустріччю очільників Міноборони країн ЄС у Брюсселі.

Він нагадав, що Україна вже завдає ударів по російській території зброєю власного виробництва.

"Україна має власні безпілотники, які вражають цілі за лінією фронту в дуже глибокому тилу ворога, на відстані понад 1000 кілометрів, тож, звичайно, я щиро сподіваюся, що всі країни, які мають далекобійні засоби, дадуть дозвіл і Україні, бо це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", – підкреслив Певкур.

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Він додав, що Україна повинна мати всі можливості для захисту власної країни та свого народу.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також наголошує на праві України завдавати ударів по цілях на території РФ.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.