Дуда ветував визнання сілезької мови регіональною у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на поправку до закону "Про національні та етнічні меншини", яка визнає сілезьку мову регіональною.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі, пише "Європейська правда".

Глава польської держави передав законопроєкт на повторний розгляд до Сейму.

У комюніке канцелярії підкреслено, що оцінку того, чи відбулося виділення певної регіональної мови або відокремлення певної етнічної меншини, "повинні здійснювати фахівці, які займаються вивченням мови, культури і традицій, зокрема, лінгвісти".

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Глава польської держави вважає, що "простого переконання відповідної соціальної групи в тому, що вона суттєво відрізняється від інших громадян з точки зору мови, культури чи традицій, тут недостатньо".

У заяві також йдеться про думки експертів, "серед яких переважає думка, що... сілезький діалект є таким же діалектом польської мови, як, наприклад, малопольський, великопольський і мазовецький діалекти".

Президент поділяє стурбованість тим, що "визнання сілезького етнолекту регіональною мовою, а отже, надання йому захисту, що випливає з цього статусу, може викликати аналогічні очікування з боку представників інших регіональних груп, які бажають розвивати свої місцеві мови".

З цієї причини – "керуючись відповідальністю за державу" – Дуда вважає, що "не можна схвалювати вимоги про включення певних мовних діалектів до нормативних актів..., за відсутності для цього чітких фактичних і правових підстав, особливо в нинішній суспільній і геополітичній ситуації".

Під час опитування 2021 року у Польщі носіями сілезької мови себе називали майже 470 тисяч осіб, з яких понад 50 тисяч сказали, що вдома спілкуються виключно сілезькою, і майже 600 тисяч людей заявили, що вважають себе сілезцями.

Історичний регіон Сілезія зараз входить до території Чехії, Польщі та Німеччини.

Сейм Польщі підтримав визнання сілезької мови як регіональної у квітні цього року. Це могло би зробити її другою офіційно визнаною регіональною мовою у Польщі поряд з кашубською.

На останніх місцевих виборах в одній з гмін Сілезького воєводства стався курйозний випадок – вибори програв єдиний кандидат у мери.