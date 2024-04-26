У Польщі зробили крок до офіційного визнання ще однієї регіональної мови

Сейм Польщі підтримав визнання сілезької мови як регіональної, що може зробити її другою офіційно визнаною регіональною мовою у Польщі поряд з кашубською.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

236 голосами "за" депутати Сейму ухвалили закон, що визнає сілезьку мову регіональною мовою, тоді як проти проголосували 186 і п’ятеро утрималися.

Закон ще має здобути підтримку у Сенаті й отримати підпис президента.

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У разі його остаточного ухвалення сілезька мова слідом за кашубською мовою буде визнана регіональною мовою. На практиці це означає, що у місцях компактного проживання її носіїв – від 20% населення – діти отримають можливість вивчати її у школі, якщо забажають; сілезькою мовою будуть дублюватися назви міст і сіл на табло; передбачається фінансування на діяльність, спрямовану на збереження цієї мови.

Під час опитування 2021 року у Польщі носіями сілезької мови себе називали майже 470 тисяч осіб, з яких понад 50 тисяч сказали, що вдома спілкуються виключно сілезькою, і майже 600 тисяч людей заявили, що вважають себе сілезцями.

Історичний регіон Сілезія зараз входить до території Чехії, Польщі та Німеччини.

На останніх місцевих виборах в одній з гмін Сілезького воєводства стався курйозний випадок – вибори програв єдиний кандидат у мери.