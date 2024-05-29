Дуда ветировал признание силезского языка региональным в Польше

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на поправку к закону "О национальных и этнических меньшинствах", которая признает силезский язык региональным.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши, пишет "Европейская правда".

Глава польского государства передал законопроект на повторное рассмотрение в Сейм.

В коммюнике канцелярии подчеркнуто, что оценку того, произошло ли выделение определенного регионального языка или отделение определенного этнического меньшинства, "должны осуществлять специалисты, которые занимаются изучением языка, культуры и традиций, в частности, лингвисты".

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Глава польского государства считает, что "простого убеждения соответствующей социальной группы в том, что она существенно отличается от других граждан с точки зрения языка, культуры или традиций, здесь недостаточно".

В заявлении также говорится о мнениях экспертов, "среди которых преобладает мнение, что... силезский диалект является таким же диалектом польского языка, как, например, малопольский, великопольский и мазовецкий диалекты".

Президент разделяет обеспокоенность тем, что "признание силезского этнолекта региональным языком, а следовательно, предоставление ему защиты, вытекающей из этого статуса, может вызвать аналогичные ожидания со стороны представителей других региональных групп, желающих развивать свои местные языки".

По этой причине – "руководствуясь ответственностью за государство" – Дуда считает, что "нельзя одобрять требования о включении определенных языковых диалектов в нормативные акты... при отсутствии для этого четких фактических и правовых оснований, особенно в нынешней общественной и геополитической ситуации".

Во время опроса 2021 года в Польше носителями силезского языка себя называли почти 470 тысяч человек, из которых более 50 тысяч сказали, что дома общаются исключительно на силезском, и почти 600 тысяч человек заявили, что считают себя силезцами.

Исторический регион Силезия сейчас входит в территорию Чехии, Польши и Германии.

Сейм Польши поддержал признание силезского языка как регионального в апреле этого года. Это могло бы сделать его вторым официально признанным региональным языком в Польше наряду с кашубским.

На последних местных выборах в одной из гмин Силезского воеводства произошел курьезный случай – выборы проиграл единственный кандидат в мэры.