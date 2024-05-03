У Лондоні затримали десятки людей на протесті проти виселення шукачів притулку

Британська поліція заарештувала 45 осіб в четвер під час акції протесту в Лондоні проти перевезення шукачів притулку з готелю на баржу на півдні Англії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Десятки протестувальників біля готелю в Пекхемі, на південному сході Лондона, намагалися зупинити автобус, що перевозив шукачів притулку, спустивши шини і перешкоджаючи руху транспортного засобу.

Боротьба з нелегальною міграцією є одним з пріоритетів британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, і для того, щоб знизити високі витрати на розміщення мігрантів у готелях під час розгляду їхніх прохань про притулок, уряд намагається використовувати баржі та колишні військові об'єкти.

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Критики, однак, називають баржу "Біббі Стокгольм", яка пришвартована в порту Портленд в Дорсеті й може вмістити до 500 осіб, негуманною і порівнюють її з в’язницею.

Під час протесту в Пекхемі на кількох поліцейських було скоєно напад, але ніхто з них серйозно не постраждав, повідомила поліція.

"Ми завжди будемо поважати право на мирний протест, але коли на офіцерів нападають і перешкоджають їм виконувати свої обов'язки, ми можемо і будемо вживати рішучих заходів", – заявив представник поліції Аде Аделекан.

Арешти були проведені за такі правопорушення, як перешкоджання руху транспорту, перешкоджання роботі поліції та напад на поліцейських.

"Розміщення мігрантів у готелях обходиться британським платникам податків у мільйони фунтів щодня", – заявив міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі.

"Ми не дозволимо цій невеликій групі студентів, які позують для соціальних мереж, перешкодити нам робити те, що є правильним для британської громадськості", – додав він.

Шукачі притулку прибувають до Британії на невеликих човнах через Ла-Манш, і Сунак зробив "зупинку човнів" однією зі своїх передвиборчих обіцянок.

За офіційними даними, в середу на невеликих човнах прибули 711 мігрантів, що є найвищим показником за один день за останні вісім місяців.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії за останні дні затримало певну кількість шукачів притулку, які будуть депортовані в Руанду в межах нової схеми з протидії нелегальній міграції.

В країні здійснюється "серія загальнонаціональних операцій".

Минулого місяця британський парламент ухвалив суперечливий законопроєкт щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв "зупинити човни" як одну з п'яти ключових обіцянок рік тому.