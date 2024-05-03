В Лондоне задержали десятки человек на протесте против выселения искателей убежища

Британская полиция арестовала 45 человек в четверг во время акции протеста в Лондоне против перевозки искателей убежища из отеля на баржу на юге Англии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Десятки протестующих возле отеля в Пекхэме, на юго-востоке Лондона, пытались остановить автобус, перевозивший искателей убежища, спустив шины и препятствуя движению транспортного средства.

Борьба с нелегальной миграцией является одним из приоритетов британского премьер-министра Риши Сунака, и для того, чтобы снизить высокие расходы на размещение мигрантов в отелях во время рассмотрения их просьб об убежище, правительство пытается использовать баржи и бывшие военные объекты.

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Критики, однако, называют баржу "Бибби Стокгольм", которая пришвартована в порту Портленд в Дорсете и может вместить до 500 человек, негуманной и сравнивают ее с тюрьмой.

Во время протеста в Пекхэме на нескольких полицейских было совершено нападение, но никто из них серьезно не пострадал, сообщила полиция.

"Мы всегда будем уважать право на мирный протест, но когда на офицеров нападают и мешают им выполнять свои обязанности, мы можем и будем принимать решительные меры", – заявил представитель полиции Аде Аделекан.

Аресты были произведены за такие правонарушения, как препятствование движению транспорта, препятствование работе полиции и нападение на полицейских.

"Размещение мигрантов в отелях обходится британским налогоплательщикам в миллионы фунтов ежедневно", – заявил министр внутренних дел Джеймс Клеверли.

"Мы не позволим этой небольшой группе студентов, которые позируют для социальных сетей, помешать нам делать то, что правильно для британской общественности", – добавил он.

Искатели убежища прибывают в Британию на небольших лодках через Ла-Манш, и Сунак сделал "остановку лодок" одним из своих предвыборных обещаний.

По официальным данным, в среду на небольших лодках прибыли 711 мигрантов, что является самым высоким показателем за один день за последние восемь месяцев.

Напомним, Министерство внутренних дел Великобритании за последние дни задержало определенное количество искателей убежища, которые будут депортированы в Руанду в рамках новой схемы по противодействию нелегальной миграции.

В стране осуществляется "серия общенациональных операций".

В прошлом месяце британский парламент принял противоречивый законопроект о депортации искателей убежища в Руанду, цель которого – снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал "остановить лодки" как одно из пяти ключевых обещаний год назад.