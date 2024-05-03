ЗМІ: Італія може до саміту G7 надати Україні новий пакет допомоги із SAMP/T

Італія може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні до саміту "Групи семи" в Апулії, що починається 13 червня.

Про це стало відомо газеті La Repubblica, передає "Європейська правда".

Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити дев’ятий міжміністерський указ про військову допомогу Україні, включаючи систему протиповітряної оборони SAMP/T.

В Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7.

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Новий пакет допомоги також включатиме артилерію.

За даними джерел видання, проти виступає "Ліга" Маттео Сальвіні, але пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті.

На початку березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP/T.

За його словами, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема АЕС. Він додав, що попередній уряд "подарував" Україні справну російську систему ППО С-300.

Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна ідентифікувала 100 систем протиповітряної оборони в країнах-союзниках і просить передати хоча б сім із них для захисту українських міст.

Поки тільки Німеччина оголосила про термінове передання однієї системи Patriot.