СМИ: Италия может до саммита G7 предоставить Украине новый пакет помощи по SAMP/T

Италия может утвердить девятый пакет военной помощи Украине до саммита "Группы семи" в Апулии, который начинается 13 июня.

Об этом стало известно газете La Repubblica, передает "Европейская правда".

Правительство во главе с Джорджией Мелони решило одобрить девятый межминистерский указ о военной помощи Украине, включая систему противовоздушной обороны SAMP/T.

В Италии есть пять таких систем, и Рим намерен передать Украине систему, которую он одалживал Словакии. Еще часть систем используют для защиты места проведения саммита G7.

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Новый пакет помощи также будет включать артиллерию.

По данным источников издания, против выступает "Лига" Маттео Сальвини, но пакет должен набрать достаточное количество голосов в свою поддержку в парламенте.

В начале марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Италия отзовет из страны систему противовоздушной обороны SAMP/T.

По его словам, без защиты остаются стратегические объекты, в частности АЭС. Он добавил, что предыдущее правительство "подарило" Украине работающую российскую систему ПВО С-300.

Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после широкомасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина идентифицировала 100 систем противовоздушной обороны в странах-союзниках и просит передать хотя бы семь из них для защиты украинских городов.

Пока только Германия объявила о срочной передаче одной системы Patriot.