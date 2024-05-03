Чому Вучич пішов на конфлікт із Заходом, призначивши проросійського "яструба" в новий уряд

2 травня Народна скупщина Сербії затвердила новий уряд на чолі з Мілошем Вучевичем.

Призначення нового уряду є можливістю для президента Александара Вучича надіслати певні сигнали, як назовні (і Заходу, і Росії), так і всередину країни.

Про те, що стоїть за призначенням нового уряду і який зовнішній курс йому доведеться реалізовувати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Ляпас для США чи політика компромісів? Як зміниться курс Сербії з новим урядом. Далі – стислий її виклад.

Посади в новій адміністрації отримали два політики, які перебувають під санкціями США, – Ненад Попович та Александар Вулін.

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Якщо першого висунуто на посаду міністра без портфеля, то другий отримає більш вагому посаду віцепрем'єра. Їхні повноваження ще будуть визначені окремо.

Зазначимо, що Вулін має репутацію яструба та ледь не найбільш проросійського політка в сербській владі.

Чи є це призначення таким собі "ляпасом" Сербії щодо США?

Це призначення можна розглядати не стільки як антиамериканський демарш, скільки як результат підкилимних компромісів із Заходом.

По-перше, за президента Вучича в сербському уряді обов’язково має бути хоч один відверто проросійський політик. Це важливо насамперед через те, що проросійські настрої є домінуючими у сербському суспільстві.

По-друге, Вулін також має репутацію близького до Вучича та відданого йому. Серед іншого часто згадується, що дружини двох політиків є близькими подругами.

Разом із цими неприємними для Вашингтона призначеннями Вучич робить те, що можна трактувати як крок назустріч США.

Замість відверто проросійського Івіци Дачича, керувати сербською дипломатією буде колишній посол у США Марко Джурич. І це явно в стилі Вучича – важливий крок в бік США, який має збалансувати скандальні призначення.

Новий прем'єр Мілош Вучевич підтверджує, що вступ до ЄС залишається стратегічною метою Белграда, проте це ускладнюється тим, що європейський шлях щороку обтяжується новими вимогами.

Окремо була підкреслена важливість відносин із Китаєм, в рамках якої планується ухвалити угоду про вільну торгівлю (що може стати проблемою для відносин із Заходом, але про це Вучевич не став говорити).

Він окремо зазначив відносини із США. Він переконаний, що відносини з наймогутнішою світовою державою мають ключове значення та є одним із найбільших інтересів для Сербії.

І звичайно, в новому уряді обіцяють утриматися як від визнання незалежності Косова (протидію міжнародному визнанню Косова Вучевич називає найбільшим викликом свого уряду), так і від введення санкцій проти РФ.

"Сербія не відмовиться від дружби з Росією і нашим братнім російським народом – так само, як і з українцями", – заявив він.

За оцінками опозиції, новий уряд буде одним із "найбільш реакційних", в якому "поганих міністрів замінили ще гірші".

Втім, залишається відкритим питання, чи дійсно нинішній склад сербського уряду демонструє остаточну зміну курсу Белграда – від ЄС до Росії та Китаю.

Скоріш за все, цей уряд стане "урядом очікування", завданням якого буде тягнути час та уникати важливих кроків.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Ляпас для США чи політика компромісів? Як зміниться курс Сербії з новим урядом.