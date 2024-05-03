2 мая Народная скупщина Сербии утвердила новое правительство во главе с Милошем Вучевичем.

Назначение нового правительства является возможностью для президента Александара Вучича послать определенные сигналы, как вовне (и Западу, и России), так и внутрь страны.

О том, что стоит за назначением нового правительства и какой внешний курс ему придется реализовывать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Пощечина для США или политика компромиссов? Как изменится курс Сербии с новым правительством. Далее – краткое ее изложение.

Должности в новой администрации получили два политика, находящиеся под санкциями США, – Ненад Попович и Александар Вулин.

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Если первый выдвинут на должность министра без портфеля, то второй получит более весомую должность вице-премьера. Их полномочия еще будут определены отдельно.

Отметим, что Вулин имеет репутацию ястреба и едва ли не самого пророссийского политика в сербской власти.

Является ли это назначение некой "пощечиной" Сербии по отношению к США?

Это назначение можно рассматривать не столько как антиамериканский демарш, сколько как результат подковерных компромиссов с Западом.

Во-первых, при президенте Вучиче в сербском правительстве обязательно должен быть хоть один откровенно пророссийский политик. Это важно прежде всего потому, что пророссийские настроения являются доминирующими в сербском обществе.

Во-вторых, Вулин также имеет репутацию близкого к Вучичу и преданного ему. Среди прочего часто упоминается, что жены двух политиков являются близкими подругами.

Вместе с этими неприятными для Вашингтона назначениями Вучич делает то, что можно трактовать как шаг навстречу США.

Вместо откровенно пророссийского Ивицы Дачича, руководить сербской дипломатией будет бывший посол в США Марко Джурич. И это явно в стиле Вучича – важный шаг в сторону США, который должен сбалансировать скандальные назначения.

Новый премьер Милош Вучевич подтверждает, что вступление в ЕС остается стратегической целью Белграда, однако это осложняется тем, что европейский путь ежегодно отягощается новыми требованиями.

Отдельно была подчеркнута важность отношений с Китаем, в рамках которой планируется принять соглашение о свободной торговле (что может стать проблемой для отношений с Западом, но об этом Вучевич не стал говорить).

Он отдельно отметил отношения с США. Он убежден, что отношения с самой могущественной мировой державой имеют ключевое значение и являются одним из самых больших интересов для Сербии.

И конечно, в новом правительстве обещают воздержаться как от признания независимости Косово (противодействие международному признанию Косово Вучевич называет самым большим вызовом своего правительства), так и от введения санкций против РФ.

"Сербия не откажется от дружбы с Россией и нашим братским русским народом – так же, как и с украинцами", – заявил он.

По оценкам оппозиции, новое правительство будет одним из "самых реакционных", в котором "плохих министров заменили еще худшие".

Впрочем, остается открытым вопрос, действительно ли нынешний состав сербского правительства демонстрирует окончательную смену курса Белграда – от ЕС к России и Китаю.

Скорее всего, это правительство станет "правительством ожидания", задачей которого будет тянуть время и избегать важных шагов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Пощечина для США или политика компромиссов? Как изменится курс Сербии с новым правительством.