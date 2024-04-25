Сейм Литви на рік продовжив обмеження проти росіян та білорусів
Сейм Литви 25 квітня на рік продовжив національні санкції проти громадян Росії та Білорусі, відхиливши пропозиції запровадити додаткові обмеження до чинних правил.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
109 депутатів литовського Сейму проголосували за продовження дії закону про встановлення обмежувальних заходів через військову агресію проти України. Двоє депутатів були проти, ще вісім – утрималися.
Найзначнішим нововведенням є заборона на ввезення до Литви сільськогосподарської продукції та кормів російського або білоруського походження. Конкретний список заборонених продуктів і кормів ще має затвердити уряд.
Водночас зі схваленого у вівторок проєкту вилучили доповнення про те, що росіяни і білоруси, які навмисно і систематично публічно поширюють антидержавну пропаганду або схвально оцінюють злочини агресії, повинні втратити посвідку на тимчасове проживання в Литві.
Пропозицію обмежити поїздки росіян і білорусів у Литві на батьківщину навіть не розглядали, оскільки для її взяття до розгляду не вистачило голосів.
Уряд Литви ще в лютому запропонував продовжити обмежувальні заходи для росіян і білорусів ще на рік, оскільки повномасштабна війна, розпочата Росією проти України 24 лютого 2022 року, триває, а причини, через які закон було ухвалено минулого року, нікуди не зникли.
Згідно з ухваленим торік законом, росіяни та білоруси обмежені в можливості отримання литовських віз та електронного статусу резидента, ще більше ускладнюється можливість російських громадян приїжджати до Литви й купувати нерухомість, а також їхні заяви на отримання посвідки на проживання в Литві тимчасово не ухвалюють.
Ухвалений закон про національні санкції діятиме до 2 травня 2025 року. Його ще має підписати президент Гітанас Науседа. Минулого року він наклав вето на такий закон через відмінності в санкціях, накладених на громадян Росії та Білорусі, але Сейм це вето подолав.
За даними литовського Департаменту міграції, наразі посвідку на проживання в Литві мають 62 884 громадяни Білорусі та 15 678 громадян Росії.