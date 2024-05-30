СМИ: Производитель паспортов в Литве связан с олигархом режима Лукашенко

Литовская компания Garsų pasaulis, которая производит паспорта в балтийской стране, связана с близким к режиму самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко олигархом Виктором Шевцовым.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT со ссылкой на расследование портала 15 min.

Согласно расследованию, компания, управлявшая Garsų pasaulis, совместно с белорусским монополистом "Голографическая индустрия", который производит голограммы, основала в 2011 году в Литве совместную компанию GP Holographics.

По данным журналистов, среди акционеров монополиста – Шевцов, которого называют кошельком Лукашенко.

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По словам руководителя Garsų pasaulis Анны Янаускене, все связи с GP Holographics прекратились в 2022 году – после начала широкомасштабной войны в Украине. Она заверила, что акции компании продали, а товары больше не заказывают.

Согласно информации 15 min, Garsų pasaulis продал свои акции GP Holographics Шевцову через посредника, но Garsų pasaulis и GP Holographics все еще зарегистрированы в Вильнюсе по одному и тому же адресу, а также имеют одного и того же администратора и бухгалтера.

На сегодня 70% акций GP Holographics принадлежат Шевцову, говорится в материале. Еще 10% владеет белорусская компания "Голографическая индустрия", а 15% – ее генеральный директор Александр Бабаренко.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС готовится ужесточить санкции против Беларуси, чтобы закрыть лазейку, которая позволяла Москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные введенными ранее санкциями.

Недавно Сейм Литвы на год продлил национальные санкции против граждан России и Беларуси, отклонив предложения ввести дополнительные ограничения к действующим правилам.

Напомним, в прошлом году Таможенная служба Литвы заявила, что полностью ликвидировала импорт российской и белорусской древесины и лесопродукции, который происходил в обход санкций из Казахстана и Кыргызстана.