Жителі одного з міст Молдови отримали фейкові повістки на навчання

У молдовському місті Бєльці зафіксували випадки, коли жителі отримували повістки, нібито видані місцевим територіальним військовим центром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Молдови.

У заяві Збройних сил зазначено, що модель повісток не відповідає офіційним критеріям і стандартам.

"Запевняємо, що ці повістки є фальшивими і не були надіслані Бєльцьким територіальним військовим центром…Будь ласка, уважно перевірте будь-яку отриману кореспонденцію та зв'яжіться з відповідальними особами в Бєльцькому ТВЦ для підтвердження її автентичності", – зазначили у пресслужбі.

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Портал Point нагадує, що Національна армія Молдови з 27 по 31 травня проводить навчання з резервістами Збройних сил. Метою навчання є перевірка навичок резервістів та ознайомлення їх із технікою та озброєнням Національної армії.

Згідно з програмою, навчання триває п'ять днів, включно з теоретичними та практичними заняттями на різних полігонах: бойова стрільба зі зброї Національної армії, надання першої медичної допомоги та інші.

У березні Міністерство оборони Молдови закликало громадян не турбуватися через те, що чоловіки почали отримувати повістки для перевірки даних, та не довіряти чуткам довкола цього.

Своєю чергою Міністерство оборони Фінляндії запропонувало змінити закон про військову повинність для посилення безпеки на східному кордоні країни з Росією, для чого для його охорони будуть залучати резервістів.