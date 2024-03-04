У Молдові закликали не турбуватися через повістки "для звірки даних"

Міністерство оборони Молдови закликало громадян не турбуватися через те, що чоловіки почали отримувати повістки для перевірки даних, та не вірити конспірологіям довкола цього.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Заява оборонного відомства з’явилася невдовзі після того, як чоловіки у Молдові почали отримувати повістки з проханням надати інформацію для перевірки персональних даних.

Міноборони зазначило, що такі повістки є рутинною процедурою, що проводиться ще з 2002 року для оновлення баз даних резервістів, і їх не потрібно інтерпретувати як ознаку якоїсь загрозливої ситуації.

Відомство закликало "не реагувати на дезінформацію з цього питання, зберігати спокій і довіряти інформації лише з офіційних джерел".

Раніше Міноборони Молдови довелося спростовувати фейки про "транзит F-16 для України".

Нагадаємо, минулого тижня Молдова опинилася у центрі уваги через рідкісний з’їзд "депутатів" невизнаного Придністров’я, де вони потенційно могли попроситися до складу Росії, але ці побоювання не справдилися (Детальніше про це – у статті "Придністров’я обмежилося натяками")

На додачу, башкан автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул, яку підтримує олігарх-утікач Ілан Шор, їздила до Москви і на зустрічі з головою Ради Федерації РФ попросила "допомоги". Її поїздка може бути частиною спроб проросійських сил у Молдові заручитися політичною підтримкою Кремля перед майбутніми виборами в країні та переконати Росію зробити ставку саме на них.