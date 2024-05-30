Жители одного из городов Молдовы получили фейковые повестки на учения

В молдовском городе Бельцы зафиксировали случаи, когда жители получали повестки, якобы выданные местным территориальным военным центром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Молдовы.

В заявлении Вооруженных сил указано, что модель повесток не соответствует официальным критериям и стандартам.

"Уверяем, что эти повестки являются фальшивыми и не были направлены Бельцким территориальным военным центром... Пожалуйста, внимательно проверьте любую полученную корреспонденцию и свяжитесь с ответственными лицами в Бельцком ТВЦ для подтверждения ее подлинности", – отметили в пресс-службе.

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Портал Point напоминает, что Национальная армия Молдовы с 27 по 31 мая проводит учения с резервистами Вооруженных сил. Целью обучения является проверка навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.

Согласно программе, обучение длится пять дней, включая теоретические и практические занятия на различных полигонах: боевая стрельба из оружия Национальной армии, оказание первой медицинской помощи и другие.

В марте Министерство обороны Молдовы призвало граждан не беспокоиться из-за того, что мужчины начали получать повестки для проверки данных, и не доверять слухам вокруг этого.

В свою очередь Министерство обороны Финляндии предложило изменить закон о воинской повинности для усиления безопасности на восточной границе страны с Россией, для чего для ее охраны будут привлекать резервистов.