Очільник МЗС Чехії: метою Кремля не є Харків чи інше місто

Росія досі зберігає намір повної зміни безпекової архітектури в Європі, і Захід має продемонструвати, що усвідомлює це.

Це підкреслив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у розмові з журналістами у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як відомо, наприкінці поточного тижня у Празі відбувається зустріч міністрів закордонних справ НАТО, метою якої є підготовка рішень Вашингтонського саміту Альянсу.

"Ми маємо надіслати чіткий сигнал Росії, що не буде повернення до тієї безпекової архітектури, яка була до 1997 року (до розширення Альянсу у Європі. – ЄП). Адже насправді саме це було однією з вимог Росії, коли вона розпочала агресію 2022 року проти України", – заявив Ліпавський.

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На думку міністра, саме така зміна, разом зі зміною кордонів, є ключовою метою військової агресії Росії, і Альянс має зрозуміти, що окрема тактичні дії є лише інструментом досягнення цієї мети.

"Мета Путіна – не захоплення Харкова чи якогось міста на Сході (України). Мета – змінити кордони та докорінно змінити безпекову архітектуру Європи", – заявив він.

Зазначимо, що Чехія стала місцем проведення зустрічі НАТО, оскільки чеський уряд взяв на себе одну з ключових ролей у координації допомоги Україні. Зокрема, у рамках втілення чеської ініціативи у червні різко зросте постачання снарядів в Україну.

Також Чехія виступає за зняття заборони на удари по території Росії. Детальніше про це та про шлях до перемоги дивіться у інтерв’ю Давіда Стуліка "Чому Росія програє у війні".