Россия до сих пор сохраняет намерение полностью изменить архитектуру безопасности в Европе, и Запад должен продемонстрировать, что осознает это.

Это подчеркнул министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в разговоре с журналистами в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, в конце текущей недели в Праге проходит встреча министров иностранных дел НАТО, цель которой – подготовка решений Вашингтонского саммита Альянса.

"Мы должны послать четкий сигнал России, что не будет возвращения к той архитектуре безопасности, которая была до 1997 года (до расширения Альянса в Европе. – ЕП). Ведь на самом деле именно это было одним из требований России, когда она начала агрессию 2022 года против Украины", – заявил Липавский.

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По мнению министра, именно такое изменение, вместе с изменением границ, является ключевой целью военной агрессии России, и Альянс должен понять, что отдельные тактические действия – это лишь инструмент достижения этой цели.

"Цель Путина – не захват Харькова или какого-то города на Востоке (Украины). Цель – изменить границы и в корне изменить архитектуру безопасности Европы", – заявил он.

Отметим, что Чехия стала местом проведения встречи НАТО, поскольку чешское правительство взяло на себя одну из ключевых ролей в координации помощи Украине. В частности, в рамках воплощения чешской инициативы в июне резко возрастут поставки снарядов в Украину.

Также Чехия выступает за снятие запрета на удары по территории России. Подробнее об этом и о пути к победе смотрите в интервью Давида Стулика "Почему Россия проигрывает в войне".