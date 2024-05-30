Чому республіканці в США почали демонструвати більшу рішучість щодо України

Нещодавно делегація українських нардепів відвідала Вашингтон.

Ключовою метою візиту було заручитися допомогою конгресменів та сенаторів у кількох питаннях: дозвіл на використання зброї США по території РФ та збільшення кількості українських авіаторів, які проходять навчання на винищувачах F-16 на американських авіабазах.

Вже наступного тижня після візиту української делегації комітет із розвідки Палати представників оприлюднив звернення законодавців від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна із закликами виконати вищезгадані вимоги, а також пришвидшити постачання зброї.

Про те, як американські законодавці ставляться до зняття заборони на удари по території РФ зброєю США і чому республіканці демонструють більше рішучості, читайте в статті кореспондентки Української служби "Голосу Америки" в Конгресі США Катерини Лісунової Удари по РФ американською зброєю: як Конгрес змінює думку щодо заборони для України. Далі – стислий її виклад.

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Лідери Демократичної партії у Конгресі не відмовляються від необхідності зняти заборону, але більш стримані у коментарях.

Адже вони так чи інакше традиційно підтримують політику Білого дому з президентом-демократом.

Але частина демократів поступово змінює риторику.

Так конгресмен Адам Сміт сказав "Голосу Америки", що підтримує скасування обмежень на кордоні РФ із Харківщиною.

"Я підтримую зняття заборони конкретно на Харківському напрямку", – сказав він.

Інший демократ, конгресмен Дін Філіпс вважає, що адміністрація має взагалі зняти заборону, тому що це ускладнює шлях України до перемоги.

Тим часом демократ Грегорі Мікс вважає, що про дозвіл на удари по РФ не треба оголошувати публічно, щоб не попереджати супротивника.

Позиція демократів у питанні, чи дозволити Україні завдавати ударів американським озброєнням по цілях в Росії, розходиться не лише серед законодавців Конгресу, але й серед представників Білого дому.

Саме розбіжностями позицій в адміністрації можна пояснити різні заяви від конгресменів-демократів.

Так, за інформацією видання The New York Times, держсекретар США Ентоні Блінкен підтримує зняття заборони.

Більш категоричні у своїх заявах представники Пентагону.

Позицію республіканців у цьому питанні можна назвати більш цілісною.

Звичайно, якщо не враховувати представників крайньоправого крила партії, які не давали публічних заяв "за" чи "проти" ударів по РФ американським озброєнням. Останні, як відомо, послідовно та категорично виступають проти будь-якої допомоги Україні та є опозицією багатьом ініціативам власної ж партії.

Попри це, серед республіканської більшості, включно з лідерами партії, все гучніше лунають заяви, як пишуть оглядачі, консервативного, "яструбиного" характеру часів Рональда Рейгана.

Таку тенденцію можна пояснити ситуацією, яка склалася внаслідок передвиборчих перегонів, які нині тривають у США.

Республіканці все більше апелюють до класичних прихильників політики Рейгана.

Докладніше – в матеріалі Катерини Лісунової Удари по РФ американською зброєю: як Конгрес змінює думку щодо заборони для України.