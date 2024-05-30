Почему республиканцы в США начали демонстрировать большую решимость в отношении Украины

Недавно делегация украинских нардепов посетила Вашингтон.

Ключевой целью визита было заручиться помощью конгрессменов и сенаторов в нескольких вопросах: разрешение на использование оружия США по территории РФ и увеличение количества украинских авиаторов, которые проходят обучение на истребителях F-16 на американских авиабазах.

Уже на следующей неделе после визита украинской делегации комитет по разведке Палаты представителей обнародовал обращение законодателей от обеих партий к министру обороны Ллойду Остину с призывами выполнить вышеупомянутые требования, а также ускорить поставки оружия.

О том, как американские законодатели относятся к снятию запрета на удары по территории РФ оружием США и почему республиканцы демонстрируют больше решимости, читайте в статье корреспондента Украинской службы "Голоса Америки" в Конгрессе США Екатерины Лисуновой Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Лидеры Демократической партии в Конгрессе не отказываются от необходимости снять запрет, но более сдержанны в комментариях.

Ведь они так или иначе традиционно поддерживают политику Белого дома с президентом-демократом.

Но часть демократов постепенно меняет риторику.

Так конгрессмен Адам Смит сказал "Голосу Америки", что поддерживает отмену ограничений на границе РФ с Харьковщиной.

"Я поддерживаю снятие запрета конкретно на Харьковском направлении", – сказал он.

Другой демократ, конгрессмен Дин Филипс считает, что администрация должна вообще снять запрет, потому что это усложняет путь Украины к победе.

Тем временем демократ Грегори Микс считает, что о разрешении на удары по РФ не надо объявлять публично, чтобы не предупреждать противника.

Позиция демократов в вопросе, позволить ли Украине наносить удары американским вооружением по целям в России, расходится не только среди законодателей Конгресса, но и среди представителей Белого дома.

Именно разногласиями позиций в администрации можно объяснить различные заявления от конгрессменов-демократов.

Так, по информации издания The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает снятие запрета.

Более категоричны в своих заявлениях представители Пентагона.

Позицию республиканцев в этом вопросе можно назвать более целостной.

Конечно, если не учитывать представителей крайне правого крыла партии, которые не давали публичных заявлений "за" или "против" ударов по РФ американским вооружением. Последние, как известно, последовательно и категорически выступают против любой помощи Украине и являются оппозицией многим инициативам собственной же партии.

Несмотря на это, среди республиканского большинства, включая лидеров партии, все громче звучат заявления, как пишут обозреватели, консервативного, "ястребиного" характера времен Рональда Рейгана.

Такую тенденцию можно объяснить ситуацией, сложившейся вследствие предвыборной гонки, которая сейчас продолжается в США.

Республиканцы все больше апеллируют к классическим сторонникам политики Рейгана.

Подробнее – в материале Екатерины Лисуновой Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины.