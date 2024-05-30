Чехія закликала дозволити удари по Росії та змінити підхід НАТО щодо Москви

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який цими днями приймає у Празі міністерську зустріч НАТО, оголосив перелік кроків, на які має піти Альянс у відносинах з Кремлем.

Про це він заявив на дискусії у Сенаті Чехії, повідомляє з Праги кореспондент "Європейської правди".

Відкриваючи дискусію щодо майбутнього НАТО, організовану перед початком міністерської зустрічі, міністр висловив впевненість, що Альянс має "затвердити новий стратегічний підхід щодо Росії".

"Є кілька кроків, які треба зробити. Так, перш за все, треба припинити західну риторику страху перед ескалацією. Адже це Росія, а не ми, перетнула всі "червоні лінії" і не стримується ні перед чим. А після нової інаугурації Путін відчуває себе ще більш потужним", – пояснив Ліпавський.

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Міністр закликав союзників "забути про обережний підхід" та схвалити, нову, жорсткішу стратегію протидії російській агресії, яка повинна включати повне зняття обмежень на застосування західної зброї проти РФ.

"Україна не має воювати з однією рукою, зав’язаною за спиною. Україна повинна мати право опиратися варварському вторгненню Росії навіть на російській території", – пояснив він. Наголосимо, що напередодні "ЄвроПравда" опублікувала детальне інтерв’ю про підхід Чехії щодо відмови Заходу від стратегії зв’язування рук ЗСУ.

Окрім цього, Ліпавський наголосив, що політична рішучість має супроводжуватися необхідними технічними спроможностями, а оборонна індустрія держав Заходу має мобілізувати зусилля для збільшення виробництва.

"Ми маємо прибрати фінансові та банківські перепони, які заважають прискоренню воєнної економіки. Ми маємо допомогти Україні захистити себе", – пояснив він.

Ще одна задача Заходу – посилювати свою здатність опиратися гібридній війні і економічну стійкість.

"І зрештою, якщо Росія перейшла на воєнну економіку – ми маємо зробити те саме. Показник у 2% ВВП на оборонні витрати мав сенс у мирний час, зараз це має зрости", – пояснив він.

Як розповідала "ЄвроПравда", також у Чехії вважають, що перемога України має включати рішення про майбутнє Росії.

Детальніше про це та про шлях до перемоги дивіться в інтерв’ю Давіда Стуліка "Чому Росія програє у війні".