Чехия призвала разрешить удары по России и изменить подход НАТО в отношении Москвы

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который в эти дни принимает в Праге министерскую встречу НАТО, огласил перечень шагов, на которые должен пойти Альянс в отношениях с Кремлем.

Об этом он заявил на дискуссии в Сенате Чехии, сообщает из Праги корреспондент "Европейской правды".

Открывая дискуссию о будущем НАТО, организованную перед началом министерской встречи, министр выразил уверенность, что Альянс должен "утвердить новый стратегический подход в отношении России".

"Есть несколько шагов, которые надо сделать. Так, прежде всего, надо прекратить западную риторику страха перед эскалацией. Ведь это Россия, а не мы, пересекла все "красные линии" и не сдерживается ни перед чем. А после новой инаугурации Путин чувствует себя еще сильнее", – пояснил Липавский.

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Министр призвал союзников "забыть об осторожном подходе" и принять, новую, более жесткую стратегию противодействия российской агрессии, которая должна включать полное снятие ограничений на применение западного оружия против РФ.

"Украина не должна воевать с одной рукой, завязанной за спиной. Украина должна иметь право сопротивляться варварскому вторжению России даже на российской территории", – пояснил он. Отметим, что накануне "ЕвроПравда" опубликовала подробное интервью о подходе Чехии относительно отказа Запада от стратегии связывания рук ВСУ.

Кроме этого, Липавский отметил, что политическая решимость должна сопровождаться необходимыми техническими возможностями, а оборонная индустрия государств Запада – мобилизовать усилия для увеличения производства.

"Мы должны убрать финансовые и банковские преграды, которые мешают ускорению военной экономики. Мы должны помочь Украине защитить себя", – пояснил он.

Еще одна задача Запада – усиливать свою способность сопротивляться гибридной войне, а также экономическую устойчивость.

"И в конце концов, если Россия перешла на военную экономику – мы должны сделать то же самое. Показатель в 2% ВВП на оборонные расходы имел смысл в мирное время, сейчас он должен вырасти", – пояснил он.

Как рассказывала "ЕвроПравда", также в Чехии считают, что победа Украины должна включать решение о будущем России.

Подробнее об этом и о пути к победе смотрите в интервью Давида Стулика "Почему Россия проигрывает в войне".