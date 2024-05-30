Ватикан боїться "ескалації", якщо Україна битиме по Росії західною зброєю

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".

Як повідомляє "Європейська правда", слова Пароліна цитує агентство ANSA.

Держсекретар Ватикану вважає, що можливі удари України по Росії натовською зброєю "повинні турбувати всіх тих, кому близька доля нашого світу".

"Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати. Це дуже тривожна перспектива", – додав він.

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Паролін нагадав, що Ватикан допомагає Україні з поверненням дітей на батьківщину та іншими питаннями гуманітарного рівня, й "іншого шляху немає".

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію, але зокрема США та Німеччина виступають проти.

Водночас, за даними ЗМІ, Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

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