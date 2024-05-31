Зміна "червоних ліній" для України та сценарій поразки Росії: інтерв'ю з чеським дипломатом

Давід Стулік – один з тих чеських дипломатів, хто найкраще розуміє Україну, адже він працював тут багато років та навіть вільно володіє українською мовою та знайомий багатьом через свої прямі, зовсім не дипломатичні заяви. Зараз він отримав офіційну роль в уряді Чехії: став спецпредставником МЗС з питань "Східного партнерства", відповідальним також за Україну.

Ми зустрілися у Празі, де зараз відбуваються переговори міністрів закордонних справ держав НАТО.

Питання Україні тут – на чільних позиціях у їхніх дискусіях, і Чехія використовує всі можливості вплинути на ці переговори.

Про це та багато іншого – в інтерв’ю на нашому YouTube-каналі, а текстова версія – в матеріалі "У нас є бачення перемоги України. Її частиною буде рішення, що далі робити з Росією". Далі – основні тези Давіда Стуліка.

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Військові об'єкти або скупчення військової сили, людської сили на території Росії – це легітимні цілі для Збройних Сил України.

Удари по них є самозахистом, який Україні дозволяє міжнародне право.

Тобто Україна робить тільки те, що гарантовано міжнародним правом.

Не бити по військових цілях у Росії – це ніби воювати, коли у вас одна рука зав'язана за спиною.

Настрої у Європі сильно змінюються. Торік тут була велика ейфорія, очікування контрнаступу. Але коли контрнаступ виявився таким, яким він був – ці настрої перейшли в дуже песимістичну площину.

Зараз ми маємо ситуацію, коли ані агресор, ані жертва не мають достатньо сил, щоб перемогти іншого. Але між ними є важлива відмінність. Україна веде святу війну, війну за незалежність, що дає їй моральну перевагу. А про російську армію, про російське суспільство цього не можна сказати.

Перемога – це повне відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Також перемога має відповідати на питання "що далі": ми, зокрема, кажемо, що Росія мусить компенсувати Україні всі збитки.

І перемога має також давати відповідь на питання, що має далі відбутися з Росією. Але тут я утримаюся від конкретики.

Я вірю, що Росія – дуже крихка структура, яку легко розбити.

Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" для Росії. Тоді у Росії закінчиться все.

Цей перелам може статися у будь-яку мить.

Ми не маємо забувати, що Росія – це наш стратегічний противник, який кинув виклик не тільки Україні, а нам усім. Тому тут не може бути якогось компромісу, неможливо "зійтися посередині".

Або перемагає Росія, або перемагає Україна разом із західними країнами.

"Червоні лінії" з боку Заходу постійно зсуваються.

Я думаю, що поступово ми перетнемо і "червону лінію" щодо ударів по військових цілях у Росії, якої досі дотримуються деякі країни НАТО – підкреслю, що не всі.

Є розмови про те, щоб збивати "нелегальні літаючі об'єкти" – ракети і дрони – з території держав-сусідок України.

Зараз час грає проти України, але якщо дивитися з макропозиції, то час точно грає на руку Україні.

Щоб переконати західніх друзів, що Україна має не просто перемогти у війні, а перемогти якнайшвидше, дуже важливо їх привозити в Україну.

Представники Заходу, які їздили в Україну, сприймають її інакше, ніж ті, хто у вас ніколи не був.

Докладніше – в матеріалі "У нас є бачення перемоги України. Її частиною буде рішення, що далі робити з Росією".