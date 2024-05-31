Изменение "красных линий" для Украины и сценарий поражения РФ: интервью с чешским дипломатом

Давид Стулик – один из тех чешских дипломатов, кто лучше всего понимает Украину, ведь он работал здесь много лет и даже свободно владеет украинским языком и знаком многим из-за своих прямых, совсем не дипломатических заявлений. Сейчас он получил официальную роль в правительстве Чехии: стал спецпредставителем МИД по вопросам "Восточного партнерства", ответственным также за Украину.

Мы встретились в Праге, где сейчас проходят переговоры министров иностранных дел государств НАТО.

Вопрос Украины здесь – на главных позициях в их дискуссиях, и Чехия использует все возможности повлиять на эти переговоры.

Об этом и многом другом – в интервью на нашем YouTube-канале, а текстовая версия – в материале "У нас есть видение победы Украины. Ее частью будет решение, что дальше делать с Россией". Далее – основные тезисы Давида Стулика.

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Военные объекты или скопления военной силы, человеческой силы на территории России – это легитимные цели для Вооруженных Сил Украины.

Удары по ним являются самозащитой, которую Украине позволяет международное право.

То есть Украина делает только то, что гарантировано международным правом.

Не бить по военным целям в России – это как воевать, когда у вас одна рука завязана за спиной.

Настроения в Европе сильно меняются. В прошлом году здесь была большая эйфория, ожидание контрнаступления. Но когда контрнаступление оказалось таким, каким оно было – эти настроения перешли в очень пессимистическую плоскость.

Сейчас мы имеем ситуацию, когда ни агрессор, ни жертва не имеют достаточно сил, чтобы победить другого. Но между ними есть важное отличие. Украина ведет святую войну, войну за независимость, что дает ей моральное преимущество. А о российской армии, о российском обществе этого нельзя сказать.

Победа – это полное восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым. Также победа должна отвечать на вопрос "что дальше": мы, в частности, говорим, что Россия должна компенсировать Украине все убытки.

И победа должна также давать ответ на вопрос, что должно дальше произойти с Россией. Но здесь я воздержусь от конкретики.

Я верю, что Россия – очень хрупкая структура, которую легко разбить.

Поэтому мне кажется, что в определенный момент мы увидим сценарий "черного лебедя" для России. Тогда у России закончится все.

Этот перелом может произойти в любой момент.

Мы не должны забывать, что Россия – это наш стратегический противник, который бросил вызов не только Украине, а нам всем. Поэтому здесь не может быть какого-то компромисса, невозможно "сойтись посередине".

Или побеждает Россия, или побеждает Украина вместе с западными странами.

"Красные линии" со стороны Запада постоянно сдвигаются.

Я думаю, что постепенно мы пересечем и "красную линию" относительно ударов по военным целям в России, которой до сих пор придерживаются некоторые страны НАТО – подчеркну, что не все.

Есть разговоры о том, чтобы сбивать "нелегальные летающие объекты" – ракеты и дроны – с территории государств-соседей Украины.

Сейчас время играет против Украины, но если смотреть с макропозиции, то время точно играет на руку Украине.

Чтобы убедить западных друзей, что Украина должна не просто победить в войне, а победить как можно быстрее, очень важно их привозить в Украину.

Представители Запада, которые ездили в Украину, воспринимают ее иначе, чем те, кто у вас никогда не был.

Подробнее – в материале "У нас есть видение победы Украины. Ее частью будет решение, что дальше делать с Россией".