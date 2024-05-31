Прем’єрка Литви: Готові відправити свої війська в Україну для тренувань

Литва готова направити свій військовий контингент для допомоги в підготовці військ на українській території.

Про це в інтерв’ю Bloomberg заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, Литва готова відправити свої війська для тренувань в Україну у співпраці з іншими зацікавленими країнами.

Шимоніте нагадала, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.

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"І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватимемо їх (українських солдатів – Ред.) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити", – сказала литовська прем'єрка.

Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

За даними видання Le Monde, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.