Премьер Литвы: Готовы отправить свои войска в Украину для тренировок

Литва готова направить свой военный контингент для помощи в подготовке войск на украинской территории.

Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Литва готова отправить свои войска для тренировок в Украину в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.

Шимоните напомнила, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.

Реклама:

"И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их (украинских солдат. – Ред.) также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать", – сказала литовский премьер.

Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против РФ отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.

По данным издания Le Monde, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.