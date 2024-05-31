Премьер Литвы: Готовы отправить свои войска в Украину для тренировок
Литва готова направить свой военный контингент для помощи в подготовке войск на украинской территории.
Об этом в интервью Bloomberg заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда".
По ее словам, Литва готова отправить свои войска для тренировок в Украину в сотрудничестве с другими заинтересованными странами.
Шимоните напомнила, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.
"И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будем тренировать их (украинских солдат. – Ред.) также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать", – сказала литовский премьер.
Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против РФ отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.
Накануне агентство Reuters сообщило, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.
По данным издания Le Monde, французский президент Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию государств, готовых отправить военных инструкторов для обучения украинских солдат непосредственно в Украину.