ЗМІ: Китай не поїде на Саміт миру у Швейцарії

Китай підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Про це агентству Reuters розповіли поінформовані джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь як Росії, так і України.

Уряд Швейцарії прагне, щоб на саміт 15-16 червня з'їхалися представники з різних куточків світу, які, як сподіваються в Берні, прокладуть шлях до мирного процесу в Україні.

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Цього тижня Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар.

У понеділок речник китайського МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, визнаної обома сторонами, з рівною участю всіх сторін.

Як відомо, Китай має тісні зв'язки з Росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Західні уряди неодноразово звинувачували китайський уряд в наданні РФ допомоги для ведення війни.

Водночас Китай пропонував свою допомогу у мирному врегулюванні.

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що від Китаю на Саміті миру може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн, зокрема, Китаю та США взяти участь у заході.