СМИ: Китай не поедет на Саммит мира в Швейцарии

Китай подтвердил, что не будет участвовать в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в следующем месяце.

Об этом агентству Reuters рассказали информированные источники, сообщает "Европейская правда".

По словам трех источников, Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для его присутствия, в частности, участие как России, так и Украины.

Правительство Швейцарии стремится, чтобы на саммит 15-16 июня съехались представители из разных уголков мира, которые, как надеются в Берне, проложат путь к мирному процессу в Украине.

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На этой неделе Китай проинформировал дипломатов, что условия, которые не были выполнены, включали признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений, сообщил один из источников.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу о комментарии.

В понедельник представитель китайского МИД заявил, что КНР поддерживает проведение мирной конференции, признанной обеими сторонами, с равным участием всех сторон.

Как известно, Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. Западные правительства неоднократно обвиняли китайское правительство в предоставлении РФ помощи для ведения войны.

В то же время Китай предлагал свою помощь в мирном урегулировании.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что от Китая на Саммите мира может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран, в частности, Китая и США принять участие в мероприятии.