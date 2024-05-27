Bloomberg: В ЄС думають над участю РФ в наступному саміті миру восени

У ЄС вважають важливим, щоб від Саміту миру у Швейцарії наступного місяця була можливість перейти до мирної зустрічі за участю Росії.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

У матеріалі агентства йдеться, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять, як знайти прийнятний результат після мирного саміту, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Як заявили неназвані посадовці, для ЄС важливим питанням є те, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії.

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Агентство зазначає, що президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав.

Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець.

При цьому Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо альтернативної зустрічі.

На зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні Зеленський наголошував, що важливо, аби президент Джо Байден був присутнім на Саміті миру.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Байден, швидше за все, пропустить саміт миру, оскільки він перетинається зі збором коштів на передвиборчу кампанію у Каліфорнії.