У США кажуть, що і далі коригуватимуть умови використання ЗСУ американської зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає правильним коригування обмежень на використання зброї, яку Україна отримує із США.

Про це він заявив журналістам після міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Праги кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи ухвалений Байденом дозвіл бити по території РФ, поблизу кордону Харківської області, держсекретар нагадав, що це відбувається не вперше.

"Наша підтримка України протягом цих років підлаштовувалася до того, що Україні необхідно", – заявив він, нагадавши про те, що від початку США мали значно жорсткіші обмеження щодо постачання зброї.

Реклама:

"Ми будемо адаптуватися і підлаштовуватися і надалі. Ми будемо забезпечувати Україну зброєю, якої вона потребує", – заявив Блінкен. Держсекретар не вважає, що така зміна політики призведе до "ескалації".

Як повідомляла "ЄвроПравда", Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Утім, президент Зеленський обережно прокоментував те, як це буде втілюватися на практиці.