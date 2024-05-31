В США говорят, что и дальше будут корректировать условия использования ВСУ американского оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает правильным корректировку ограничений на использование оружия, которое Украина получает из США.

Об этом он заявил журналистам после министерской встречи НАТО, сообщает из Праги корреспондент "Европейской правды".

Комментируя принятое Байденом разрешение бить по территории РФ, вблизи границы Харьковской области, госсекретарь напомнил, что это происходит не впервые.

"Наша поддержка Украины в течение этих лет подстраивалась к тому, что Украине необходимо", – заявил он, напомнив, что изначально США выставляли значительно более жесткие ограничения по поставкам оружия.

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"Мы будем адаптироваться и подстраиваться и в дальнейшем. Мы будем обеспечивать Украину оружием, в котором она нуждается", – заявил Блинкен. Госсекретарь не считает, что такое изменение политики приведет к "эскалации".

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием.

Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.