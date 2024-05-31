Зеленський про дозвіл США бити по Росії: Побачимо на практиці

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала повідомлення від американської сторони про дозвіл США бити по Росії, але зазначив, що "хоче побачити на практиці", як це буде відбуватися.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у Стокгольмі в п’ятницю після саміту Україна-Північна Європа, повідомляє "Європейська правда".

Президента запитали, чи можете він підтвердити повідомлення про обмежений дозвіл Сполучених Штатів використовувати американську зброю для ударів по території РФ.

"У нас був меседж від американської сторони, сьогодні рано-вранці я отримав це повідомлення від моїх військових", – відповів Зеленський.

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Він зазначив, що не може розповісти про повідомлення американської сторони в деталях, але "хоче побачити на практиці, що буде".

"Але я думаю, що, в будь-якому випадку, це певний крок вперед до тієї мети, про яку ми говорили раніше, щоб дати можливість захистити наших людей, які живуть в селах через лінію розмежування", – зауважив Зеленський.

Напередодні у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки у районі Харківської області.

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.