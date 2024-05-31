Блінкен: у Європі розуміють загрози від підтримки Китаєм Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що у спілкуванні з європейськими колегами від усіх лунала стурбованість тим, що Китай фактично допомагає Росії у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у Празі.

Блінкена запитали, що США та Європа збираються робити з тим фактом, що підтримка Китаю допомагає Росії постачати її воєнну машину в умовах санкцій.

Держсекретар зазначив, що це питання широко обговорювалася, і він чув про це "буквально від кожного у кімнаті".

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"Те, що Росія отримує підтримку від Китаю, як сказав генсек, зараз дуже впливає на ситуацію на полі бою… З того, що я чув сьогодні – європейці також дуже серйозно ставляться до цього, і я очікую, що Європа почне щось робити", – сказав Блінкен.

Він також нагадав, що США вже почали накладати санкції на китайські компанії, залучені у схеми обходу санкцій або підтримку російської військово-промислової бази, і таких вже приблизно сотня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України.

За даними ЗМІ, Пекін не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії наступного місяця.