Генсек Ради Європи засудила заочне судилище у Білорусі над 20 опонентами режиму Лукашенка

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила початок у Білорусі заочного судового процесу над групою експертів, журналістів та опозиційних діячів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Пейчинович-Бурич висловила осуд проведенню заочного судового процесу над групою за надуманими звинуваченнями.

I condemn today’s trial in absentia of Belarusian experts, journalists & opposition politicians on spurious charges. Held in blatant violation of due process, this case is part of wider political repressions @coe stands w/defendants & all who support a free & democratic Belarus

