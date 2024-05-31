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Генсек Ради Європи засудила заочне судилище у Білорусі над 20 опонентами режиму Лукашенка

Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 20:14 — Марія Ємець

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила початок у Білорусі заочного судового процесу над групою експертів, журналістів та опозиційних діячів. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

Пейчинович-Бурич висловила осуд проведенню заочного судового процесу над групою за надуманими звинуваченнями.

"Цей процес, що ведеться з кричущими порушеннями належного судового розгляду, є складовою ширшої картини політичних репресій. Рада Європи висловлює солідарність зі звинувачуваними та усіма, хто виступає за вільну демократичну Білорусь", – відреагувала вона.

31 травня у Мінську почали заочний процес над 20 "учасниками екстремістського формування "Аналітика Світлани Тихановської", серед яких і журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Юрій Дракахруст та прессекретарка лідерки білоруської опозиції Анна Красуліна. 

Нагадаємо, у квітні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на засіданні Всебілоруських народних зборів натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.  

У січні в Білорусі повідомляли про масові рейди проти родичів політв’язнів та колишніх політв'язнів. 

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