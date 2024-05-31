Генсек Совета Европы осудила заочное судилище в Беларуси над 20 оппонентами режима Лукашенко

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила начало в Беларуси заочного судебного процесса над группой экспертов, журналистов и оппозиционных деятелей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Пейчинович-Бурич выразила осуждение проведению заочного судебного процесса над группой по надуманным обвинениям.

I condemn today’s trial in absentia of Belarusian experts, journalists & opposition politicians on spurious charges. Held in blatant violation of due process, this case is part of wider political repressions @coe stands w/defendants & all who support a free & democratic Belarus Реклама: May 31, 2024

"Этот процесс, ведущийся с вопиющими нарушениями надлежащего судебного разбирательства, является составляющей более широкой картины политических репрессий. Совет Европы выражает солидарность с обвиняемыми и всеми, кто выступает за свободную демократическую Беларусь", – отреагировала она.

31 мая в Минске начали заочный процесс над 20 "участниками экстремистского формирования „Аналитика Светланы Тихановской", среди которых и журналист белорусской службы „Радио Свобода" Юрий Дракахруст и пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Анна Красулина.

Напомним, в апреле самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, которые выехали за границу, мерами против их родственников внутри страны.

В январе в Беларуси сообщали о массовых рейдах против родственников политзаключенных и бывших политзаключенных.