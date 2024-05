Генсек Совета Европы осудила заочное судилище в Беларуси над 20 оппонентами режима Лукашенко

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила начало в Беларуси заочного судебного процесса над группой экспертов, журналистов и оппозиционных деятелей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Пейчинович-Бурич выразила осуждение проведению заочного судебного процесса над группой по надуманным обвинениям.

I condemn today’s trial in absentia of Belarusian experts, journalists & opposition politicians on spurious charges. Held in blatant violation of due process, this case is part of wider political repressions @coe stands w/defendants & all who support a free & democratic Belarus

