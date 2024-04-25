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Лукашенко лякає опонентів режиму, які виїхали з країни, репресіями проти родичів

Новини — Четвер, 25 квітня 2024, 15:18 — Марія Ємець

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.  

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Лукашенка на засіданні Всебілоруських народних зборів наводить державне інформагентство БЕЛТА.

Згадавши білорусів-опонентів режиму, які перебувають за кордоном, Лукашенко закликав їх "не забувати, що вони дуже шкодять своїм родичам".

"Не забувайте, що у вас є тут якась власність… можете вже забути про цю власність. Але не ставте під удар своїх родичів", – сказав він.

Нагадаємо, у січні в Білорусі повідомляли про масові рейди проти родичів політв’язнів та у колишніх політв'язнів. 

Сполучені Штати й Канада 15 квітня окремо оголосили про накладання нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до підтримки режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

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